Мінкульт визнав незаконним будівництво біля Софії (документ)

Міністерство культури після позапланової перевірки визнало будівництво на вулиці О. Гончара 17-23 незаконним.

Про це повідомив народний депутат Віктор Янукович-мол. на своїй сторінці в Faccebook.

"Вперше від Міністерства культури прийшла чіткий і зрозуміла відповідь на мій запит. Я просив з'ясувати, чи є законним будівництво на вулиці О. Гончара 17-23, в районі Софії Київської. У пыдсумку, Міністерство ініціювало позапланову перевірку, яка все-таки виявила порушення Закону "Про охорону культурної спадщини", - написав Янукович.

"Забудовники не отримали необхідного дозволу для свого проекту. Поки йдеться тільки про фінансові санкції, але я вважаю, що одного штрафу недостатньо", - додав депутат.

До свого посту Янукович доклав фотокопію відповіді Мінкульту на депутатський запит.