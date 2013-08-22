У Києві обмежать автомобільний рух 23 і 24 серпня (список вулиць)

У зв’язку з відзначенням у столиці 23 серпня Дня Державного Прапора та 24 серпня - 22-ї річниці Незалежності України в центрі міста буде обмежено рух автотранспорту.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, завтра на час церемонії підняття Державного Прапора України біля будівлі КМДА з 9.00 до 11.00 буде заборонено проїзд автомобілів вул. Хрещатик (від вул. Інститутської до Б.Хмельницького).

Вул. Хрещатик від Бессарабської до Європейської площі також буде закрита для руху транспорту з 22.00 23 серпня до 22.00 25 серпня.

Крім того, 24 серпня під час церемонії покладання квітів можливе тимчасове обмеження руху автомобілів поблизу під’їздів до пам’ятників Тарасу Шевченку, Михайлу Грушевському та Володимиру Великому.

Орієнтовно з 12.00 до 14.30 в суботу, 24 серпня, буде призупинено рух усіх видів транспорту на час проведення карнавального дійства «Всеукраїнський парад вишиванок 2013». Відбуватиметься захід за маршрутом: вул. Лаврська (від адмінбудівлі ДП «Національний культурно-художній і мистецький комплекс «Мистецький арсенал») – площа Слави – вул. Мазепи – вул. Грушевського – вул. Шовковична – вул. Інститутська – Майдан Незалежності.

Також під час проведення загальнодержавних заходів станція метро «Майдан Незалежності» може бути зачинена на вхід та вихід для пасажирів. У зазначений період станція працюватиме лише як пересадочний вузол.

Натомість у ніч із 24 на 25 серпня робота метрополітену буде продовжена на 30 хвилин.