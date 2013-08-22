Попов сподівається, що Азаров дасть 700 мільйонів на метро на Троєщину

Попоп сподівається дістати 700 мільйонів

Голова Київської міськдержадміністрації Олександр Попов сподівається, що уряд цього року виділить місту 700 млн грн для будівництва четвертої лінії метро - на Троєщину.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на брифінгу.

“На 99,9% вірогідність фінансування цього проекту - це співпраця з урядом у рамках програми соціально-економічного розвитку України. І ми входимо в цю програму”, - сказав Попов.

За словами голови КМДА, зараз відбувається процес погодження проекту в Кабінеті міністрів, він перебуває на розгляді у профільному комітеті.

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“Я думаю, що вересень - це максимум, коли буде поставлена крапка в цьому питанні”, - сказав він.

Попов повідомив, що уряд прийматиме стратегічне рішення щодо розподілу близько 12 млрд грн.

“У цьому році, думаю, ми зможемо освоїти вже 700 млн грн”, - зазначив голова КМДА.