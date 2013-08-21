Бригинець заявив про викрадення міліцією трьох активістів

Трьох активістів політичної ініціативи «Воля» - Єгора Соболєва, Ігоря Луценка та Олексія Германа, - підданих адміністративного арешту на 5 діб за проникнення у залу засідань Київради 16 серпня, досі з-під варти не випустили.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив народний депутат від “Батьківщини” Олексій Бригинець після відвідування спецприймальника для утримання осіб, підданих адміністративному арешту, ГУ МВС України в м. Києві.

За словами Бригинця, працівники спецприймальника пояснили йому і народним депутатам Віталію Яремі та Павлу Петренку, що юридично активісти були звільнені сьогодні близько 15.00.

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Посилаючись на отриману інформацію, Бригинець зазначив, що «процес випущення був таким: їх посадили у міліцейську машину і повезли у Шевченківський райвідділок міліції». За словами депутата, він та його колеги телефонували до райуправління, де їм повідомили, що активістів там немає.

“Таким чином, що з ними відбувається, невідомо. Моя версія така, що це викрадення активістів за допомогою міліції і за участю самої міліції. Інакше, якщо б вони були вільні, вони вже б подзвонили своїм рідним, знайомим, а оскільки такого дзвінка не було, це означає, що їхнє ув’язнення триває”, - зазначив Бригинець.

У свою чергу, народний депутат Петренко підкреслив, що, згідно із чинним законодавством, особа, яка була піддана адмінарешту, має бути звільнена у той самий час після закінчення терміну ув’язнення, коли цей термін розпочався.

“Міліціонери і співробітники цієї установи (спецприймальника - УНІАН) вчинили кримінальні злочини, тому що вони є співучасниками фактичного викрадення і позбавлення волі цих трьох активістів. Вони перевищили службові повноваження і незаконно утримують під вартою громадян України. По версії того старшини, який на місці перебуває за старшого, активістів повезли до Шевченківського райуправління для дачі якихось пояснень. Фактично, якщо закінчився адміністративний арешт, жодних санкцій до них бути не може. Тому це є чергова спроба тиску на них і спроба вибиття з них якихось показів”, - зазначив Петренко.

Як повідомляв УНІАН, 16 серпня п’ятеро громадських активістів зайняли залу засідань Київради на Хрещатику, 36 з метою привернути увагу до “нелегітимності засідання”, запланованого на 19 серпня.

Пізніше у міліції інформували, що активістів затримано і доставлено до Шевченківського райуправління міліції для складання адмінпротоколів.

Ввечері стало відомо, що активісти отримали по 5 діб адмінарешту.

Опозиція вважає, що обрана у травні 2008 року Київрада VI скликання, яка відпрацювала свій 5-річний термін, з 2 червня є нелегітимною. Опозиція наполягає на призначенні виборів мера столиці та депутатів Київради на 27 жовтня 2013 року і намагається запобігти будь-яким спробам влади провести сесію.