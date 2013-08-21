Попов пообіцяв не піднімати ціни на соціальний хліб до 2015 року

Голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов запевнив, що до 2015 року ціни на хліб у столиці не збільшуватимуться.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Попов сказав під час виїзної робочої наради на дочірнє підприємство ПАТ «Київхліб» (Хлібокомбінат №10), посилаючись на підписаний сьогодні з товариством меморандум щодо цінової політики.

У документі, підписаному Поповим та генеральним директором ПАТ “Київхліб” Володимиром Чередою, мова йде про збереження нинішньої ціни на 5 соціальних сортів хліба на період до 2015 р.

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"Для Києва дуже важлива стабільність цінової політики соціальних сортів хліба. До 1 січня 2015 року соціальні сорти хліба будуть випускатися з відповідною якістю і відповідною ціною", - зазначив Попов.

Згідно з угодою, батон "Нива" коштуватиме 3,30 грн, хліб "Український" – 3,16 грн, “Пшеничний” – 3,44 грн, батон "Дорожній" — 3,85 грн.

"Ціна, яку ви бачите, вона залишиться такою, якою вона є сьогодні, на найближчі два роки", - сказав Попов.

Голова КМДА також підтримав ініціативу “Київхліба” відкрити мережу своїх хлібних магазинів, але при цьому висловив побажання про цілодобову їх роботу.

"У нас велике місто, багато людей працює вечорами і вночі. Тому бажано, щоб торговельні точки, які продаватимуть хліб, працювали цілодобово", - зауважив голова КМДА.

За інформацією Череди, наразі йдуть переговори з київською владою про відкриття 270 фірмових магазинів.