Київській "Типовій бабусі" відкрутили обидві ноги

Типова бабуся без ніг / Фото: Олег Терещенко

Вандали понівечили "Типову бабусю" з парку Шевченка, відкрутивши їй обидві ноги, повідомляє ресурс vgorode.ua.

Правої кінцівки бабуся позбулася ще минулого тижня, а зараз втратила і ліву. Однак автор скульптури - Ганна Кисельова - обіцяє полагодити бабусю протягом декількох днів.

"Ноги-імпланти збереглися, тому роботи в принципі небагато, - розповідає Кисельова. - Інвалідом бабуся пробуде недовго - днями поверну старенькій здоров'я!".

Нагадаємо, вчора стало відомо, що в Києві була частково зруйнована скульптура мультиплікаційного героя "Їжачка в тумані".