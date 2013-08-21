Київській "Типовій бабусі" відкрутили обидві ноги
16:24, 21 серпня 2013Київ
0
Вандали поглумилися над ще однією скульптурою
Типова бабуся без ніг / Фото: Олег Терещенко
Вандали понівечили "Типову бабусю" з парку Шевченка, відкрутивши їй обидві ноги, повідомляє ресурс vgorode.ua.
Правої кінцівки бабуся позбулася ще минулого тижня, а зараз втратила і ліву. Однак автор скульптури - Ганна Кисельова - обіцяє полагодити бабусю протягом декількох днів.
"Ноги-імпланти збереглися, тому роботи в принципі небагато, - розповідає Кисельова. - Інвалідом бабуся пробуде недовго - днями поверну старенькій здоров'я!".
Нагадаємо, вчора стало відомо, що в Києві була частково зруйнована скульптура мультиплікаційного героя "Їжачка в тумані".
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter