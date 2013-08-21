Комунальники Києва впроваджують використання альтернативних джерел енергії

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Використання альтернативних джерел енергії в комунальному господарстві скорочує бюджетні витрати на енергоносії та ремонт тепломереж. Крім того, це підвищує якість теплопостачання і покращує екологічну обстановку, розповів директор КП "Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва" Анатолій Козленко, коментуючи перші результати виконання "Міського енергетичного плану до 2016 року".

Про це повідомляє ТСН.

"Ми вже встановили теплові насоси в школі №18 в Оболонському районі та відключили її від центрального тепло- і гарячого водопостачання. Тепер тут теплопостачання регулюється залежно від погоди, налагоджено автономне забезпечення гарячою водою. Школі більше не потрібно платити за тепло, тому витрати на енергоносії зменшилися в 4 рази. Враховуючи такий економічний ефект, голова КМДА Олександр Попов поставив перед нами завдання поширити цей досвід. Ми вже розробили проекти для установки теплових насосів у 15 навчальних закладах", - розповідає Анатолій Козленко.

За його словами, міська влада зараз працює над ще одним проектом - в Оболонському районі буде побудована котельня, що працює на відходах деревини.

"У лісопаркових зонах Києва щорічно утворюється до 160 тонн таких відходів. Зараз вони створюють екологічні проблеми. Коли ми почнемо їх спалювати в спеціальній установці, це дасть тепло з собівартістю в два рази нижче, ніж у середньому по місту. До цієї котельні будуть підключені 43 об'єкти, в тому числі 25 багатоквартирних житлових будинків", - розповідає Козленко.

Для Києва є актуальним також розвиток сонячної енергетики, оскільки Державною програмою активізації розвитку економіки на 2013-2014 роки передбачено часткове заміщення традиційних видів палива енергоносіями, одержуваними з відновлюваних джерел.

"Є стереотип, що використання енергії сонця надто витратне. Однак технології розвиваються - за останні 5 років вартість сонячної електропанелі впала майже в 7 разів. Так що і в цьому напрямку у нас є хороші перспективи для виконання доручень президента України щодо забезпечення енергетичної незалежності", - упевнений Козленко.