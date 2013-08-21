Протипожежна сигналізація справна лише в 11% навчальних закладів Києва

Навчальні заклади не зовсім готові до нового року

Працююча протипожежна сигналізація наявна лише в 11% навчальних закладів Києва.

Як передає кореспондент УНІАН, це повідомив сьогодні під час доповіді на засіданні у КМДА начальник Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у місті Києві Андрій Куценко.

За його інформацією, 416 будівель навчальних закладів, а це 44% від загальної чисельності, взагалі не обладнані автоматичною протипожежною сигналізацією. У 454 будівлях існуючі системи автоматики не працюють і не обслуговуються.

Куценко також повідомив, що цього року на встановлення і технічне обслуговування протипожежної сигналізації бюджетами районів виділено для навчальних закладів 8,4 тис. грн.

За його даними, порівняно з минулим роком сума коштів, виділених з районних бюджетів на усі протипожежні заходи, зменшилась на 70%.

За словами Куценка, загалом на виконання цього року протипожежних заходів в усіх районах було передбачено близько 5 млн грн.

“Але станом на серпень використано лише 1 млн 64 тис. грн, у тому числі 43 тис. грн - на закупівлю вогнегасників; 8,4 тис. грн - на протипожежну сигналізацію; 105 тис. грн - на захист дерев’яних конструкцій від можливого загоряння. При цьому не виділено, наприклад, 864 тис. грн на заміну електрообладнання”, - наголосив він.

Куценко звернув увагу, що у 220 закладах сфери освіти стіни на шляхах евакуації залишаються оздобленими горючими матеріалами, у 321 закладі на вікнах приміщень, де перебувають діти, встановлено глухі металеві грати.

“При цьому зауважу, що на 23 об’єктах з постійним або тимчасовим перебуванням дітей внутрішній пожежний водогін перебуває у непрацездатному стані”, - додав Куценко.

Він також повідомив, що останнім часом спостерігається тенденція встановлення на входах-виходах у навчальних закладах турнікетів, що значно зменшує пропускну спроможність шляхів евакуації.

“Це є грубим порушенням правил протипожежної безпеки. Нагадаю, що наявність подібних порушень є підставою для вжиття запобіжних заходів - заборони експлуатації приміщень”, - наголосив Куценко.

Голова КМДА Олександр Попов після цієї доповіді назвав ситуацію з обладнанням шкіл протипожежною автоматикою “серйозним сигналом”.

“На жаль, якщо порахувати видатки, які потрібні для того, щоб вирішити це питання, це буде дуже серйозний ресурс. Але треба це питання вирішувати”, - заявив він.

Попов доручив Департаменту освіти КМДА в найкоротші терміни визначити шляхи вирішення проблеми, виходячи з найбільш актуальних питань, і порахувати необхідні видатки.

За його словами, негайно треба розпочати вирішення цього питання, але з тих об’єктів, які є найбільш небезпечними, і продовжити цю роботу в наступних роках.