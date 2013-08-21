Cуд оголосив вирок директору Київського палацу дітей та юнацтва

Палац дітей та юнацтва / Фото: mapia.ua

Подільський районний суд Києва оголосив вирок керівнику Київського палацу дітей та юнацтва, якого було викрито під час одержання хабара у сумі майже 40 тис. грн за надання в оренду приміщення закладу культури.

Як повідомили УНІАН у прес-служба прокуратури Подільського району міста Києва, у ході досудового розслідування посадовець повністю зізнався у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 368 Кримінального кодексу України (одержання хабара) та погодився на укладання угоди про визнання винуватості.

Суд затвердив угоду, визнав посадовця винним за статтею обвинувачення та призначив йому покарання у вигляді штрафу у розмірі 17 тис. грн.

Крім того, суд позбавив засудженого права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю протягом року.

Керівника палацу дітей та юнацтва було викрито у березні поточного року працівниками прокуратури Подільського району та міліції.