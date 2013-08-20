У Києві люди Попова, Януковича, Азарова і Пшонки зіграють у футбол

Попов розповів про нову креативну ідею

У Києві відбудеться міні-турнір з футболу між командами міськдержадміністрації, Адміністрації Президента, Кабінету міністрів і Генеральної прокуратури, присвячений 22-й річниці Незалежності України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні під час розширеної наради в КМДА голова міськдержадміністрації Олександр Попов.

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“Хочу повідомити про ще одну подію, спортивну, на мою думку, креативну навіть: в цьому році ми реалізуємо ініціативу — декілька футбольних команд домовились провести міні-турнір з футболу. Він сьогодні розпочнеться. Турнір присвячений Дню Незалежності України. У турнірі братимуть участь команди: Адміністрації Президента, Кабінету Міністрів, Київської міської держадміністрації, Генпрокуратури”, - повідомив Попов.

Він запросив всіх присутніх на нараді на 20.00 у Гідропарк, де й проходитиме перший матч в рамках цього турніру.

Попов уточнив, що захід відбудеться на території нової бази пляжного футболу.