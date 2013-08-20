У Києві до 2017 року може з'явиться нова гілка метро

У Києві з'явиться приватне метро

Вже через три роки всі Теремки будуть охоплені метро. У листопаді тут відкриється однойменна станція, а слідом за нею від «Іподрому» планують будувати ціле відгалуження «синьої» гілки в бік аеропорту «Київ».

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Будуватися метро буде вперше за гроші інвестора. Таким чином він покращує інфраструктуру і робить привабливішим споруджуваний на 55 тис. осіб мікрорайон Теремки-3, повідомляють Вести.

Передпроект нового відгалуження «синьої» гілки метро вже готовий, тому влада і обіцяє, що підземку побудують вже до 2017 року.

«Інвестор, який будує новий мікрорайон Теремки-3, найбільший ТРЦ «Республіка» і автовокзал поруч з Одеською площею, оплатив передпроектні роботи з подовження гілки метро. Сьогодні ці роботи вже виконані. Проект реалізують у наступні три роки», - сказав голова Голосіївського району Юрій Курінний.

Як розповіли в «Укрметротунельпроект», техніко-економічний розрахунок вже зроблено. «Швидше за все, це буде наземне метро, ​​як на Лівому березі. Воно обійдеться інвестору набагато дешевше, ніж підземне. Скажімо, якщо такий же по довжині ділянка від «Виставкового центру» до Теремків обійшовся в 1,8 млрд грн, то цей наземний може бути приблизно в два рази дешевше », - сказав головний інженер Сергій Крашнев.

За словами Крашнева, відгалуження планують будувати від станції «Іподром»: «Лінія буде йти в сторону аеропорту «Київ» по розділовій смузі Кільцевої дороги (зараз на цьому місці - зелені острівці. - Авт.). На ній буде дві зупинки. Перша - станція метро «Автовокзал «Теремки», а друга - «Вулиця «Крейсера «Аврора». Правда, це тільки робочі назви». До слова, нова ділянка підземки стане технічною новинкою для Києва. На станції метро «Іподром» при прибутті поїзда потрібно буде стежити за інформаційним табло, яке покаже, куди йде той чи інший поїзд - один поїде у бік ст. м. «Теремки», а інший - на «Автовокзал« Теремки ». «Вправо буде йти кожен другий або кожен третій склад - залежно від того, яка лінія буде більш завантаженою. У світі це відомий досвід. У Москві, наприклад, є така станція», - розповів Сергій Крашнев.

Правда, дивлячись на амбітні плани інвестора, в КМДА бояться, що він так і не доведе задумане будівництво до кінця.

«Не можна порівнювати 40 млн грн, які інвестор вклав у будівництво автовокзалу на Теремках, з мільярдом, який належить вкласти в метро. Ідея, безумовно, відмінна! І Київ готовий стати партнером інвестору, але мені важко сказати, які умови пропонуються натомість. Рецепту у нас ще немає», - сказав заступник голови КМДА Михайло Костюк.

У інвестора ж обіцяють вже через пару днів озвучити свої варіанти співпраці. При цьому автовокзал на Теремках вони обіцяють відкрити вже в листопаді.