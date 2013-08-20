У КМДА розповіли, як святкуватимуть Дні Прапора і Незалежності

У Попова розповіли, як святкуватиме Київ

23 серпня у столиці відзначать День Державного Прапора України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі столичної міськдержадміністрації, про заходи святкової програми повідомила директор Департаменту суспільних комунікацій Марина Хонда під час розширеної апаратної наради КМДА.

Так, з 20 до 23 серпня на території Національного комплексу «Експоцентр України» проходитиме щорічна загальнодержавна виставкова акція «Барвиста Україна». Київська експозиція буде представлена у центральному, 7-му павільйоні «Експоцентру України». Досягнення міста представлятимуть 22 кращих київських промислових підприємства та установи.

21 серпня у Колонній залі КМДА відбудеться урочиста церемонія вручення нагород працівникам підприємств, установ і організацій столиці з нагоди 22-ї річниці Незалежності України.

23 серпня о 10.00 біля адміністративної будівлі Київради відбудеться урочиста церемонія підняття Державного Прапора України. Цього ж дня піднімуть жовто-синій стяг і в кожному районі міста. Також відбудеться урочисте вручення паспортів громадян України шістнадцятирічним киянам, які досягли значних успіхів у навчанні, спорті й мистецтві, та показовий виступ спеціального батальйону «Почесної варти» Внутрішніх військ МВС України.

Крім того, після завершення офіційних урочистостей на Хрещатику розпочнеться загальноміський захід «Символи Батьківщини руками дитини».

У Києві 24 серпня з нагоди 22-ї річниці Незалежності України відбудеться велика кількість різноманітних святкових заходів.

День Незалежності, 24 серпня розпочнеться з церемонії урочистого покладання квітів керівниками держави і міста до пам’ятників видатним діячам українського державотворення: Тарасу Шевченку, Михайлові Грушевському, а о 10.00 біля пам’ятника Володимиру Великому відбудеться молитва за Україну.

З нагоди свята відкриється щорічна міська виставка квітів на території Печерського ландшафтного парку: «Світ дитячих мрій». Експозиція триватиме до 15 вересня.

24 серпня столицею пройде карнавальне дійство «Парад вишиванок 2013» за участю делегацій з 20-ти областей України. У рамках заходу відбудеться парад 20-ти возів з «Диво-птахами» розміром 3х4 метри у супроводі творчих колективів, які рухатимуться від «Мистецького арсеналу» до Майдану Незалежності, де о 15.00 стартує концертно-конкурсна програма. Після цього колона рушить від Майдану Незалежності до Софійської площі, де розміститься експозиція птахів (до 31 серпня 2013 року).

Крім того, на Хрещатику (на тротуарній частині від станції метро «Хрещатик» у напрямку Майдану Незалежності) розпочнеться Всеукраїнський фестиваль морозива за участю провідних вітчизняних торгівельних марок виробників морозива. У програмі: вистави, розважальні програми за участю колективів художньої самодіяльності, фотовиставки, вікторини і конкурси, робота аніматорів у костюмах та на ходулях зі звуковим супроводженням, роздача морозива та надувних кульок тощо.

О 14.00 для глядачів та спортсменів запланована насичена шоу-програма із залученням артистів з України, Росії, Словенії у рамках фіналу Української Стрітбольної Ліги 3х3. Також серед запрошених гостей – відомі спортсмени, екс-гравці національної збірної України різних років.

Також 24 серпня відбудеться фінал Чемпіонату України з баскетболу 3х3, який другий рік поспіль організовує Федерація бскетболу України. У фінальній частині змагань братимуть участь кращі спортсмени з різних міст країни. Крім того, разом із змаганнями професійних спортсменів, спробувати свої сили зможуть також пересічні кияни та гості міста у конкурсах для глядачів. Видовищне спортивне дійство відбуватиметься на 10 майданчиках одночасно. Баскетбольні майданчики спортивних організацій будуть розміщені на вул. Хрещатик від вул. Б.Хмельницького до вул. Прорізної.

У програмі святкування Дня Незалежності України також спортивне автомобільне свято Київського міського автомотоклубу. Від Майдану Незалежності до Європейської площі з самого ранку і майже до урочистого салюту головною вулицею країни їздитимуть різні спортивні автомобілі, байки та карти. Буде багато гучної музики, конкурсів та інших розваг.

У рамках Всеукраїнських сімейних ігор на Хрещатику відбудуться показові виступи гімнастів, циркові номери, виступи футбольних фристайлерів.

Також кожен охочий незалежно від віку зможе взяти участь у III Київському спортивному фестивалі «Веселі старти на роликах». У його рамках на глядачів чекатимуть: майстер-клас, спортивні естафети та ігри. Організатори обіцяють безкоштовний прокат роликів.

На вул. Хрещатик від вул. Б.Хмельницького до ст. м. «Хрещатик» відбудеться інформаційна акція з презентацією киянам та гостям столиці кращих зразків української літератури та сучасної книжкової продукції. Акція включатиме виставку новинок вітчизняного книговидання, автограф-сесії українських письменників та поетичні читання.

Окрім того, на Європейській площі відбудеться святковий мітинг-концерт, присвячений Дню Незалежності України.

Завершиться відзначення 22-ї річниці Незалежності України вечірнім концертом на Майдані Незалежності за участю: Наталії Могилевської, Таїсії Повалій, Олександра Пономарьова, Злати Огнєвич, Світлани Лободи, Вєрки Сердючки, Міли Нітіч, Антоніни Матвієнко, Потапа і Насті Каменських, Врємя і Стекло, Тіни Кароль, Марії Яремчук, Олега Скрипка та інших.

Завершить дійство святковий феєрверк о 22.00.