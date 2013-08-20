Батьківщина оскаржила рішення суду, яким Київраду визнано легітимною

Рішення про подовження повноважень Київради оскаржили

Постанова Окружного адміністративного суду міста Києва від 9 серпня цього року, якою подовжені повноваження Київської міської ради та її депутатів на 2 роки, оскаржена. На даний час до Київського апеляційного адміністративного суду подані апеляційні скарги від Київської міської парторганізації «Батьківщина» та ряду інших осіб, повідомили УНІАН у прес-службі столичного осередку партії.

«Відповідно до ст. 254 Кодексу адміністративного судочинства України, постанова про легітимність Київради, винесена за позовом депутата Київради Юрія Дмитрука, не вступить в силу до закінчення розгляду всіх апеляцій, - заявляють у прес-службі. - Апеляційні скарги вже офіційно зареєстровані, зараз справа готується до направлення до Київського апеляційного адміністративного суду».

В апеляційній скарзі «Батьківщина» наголошує на великій кількості грубих порушень чинного законодавства. Зокрема, стверджує, що суд взагалі не мав права приймати позов до розгляду, оскільки депутат Дмитрук не мав права вимагати перевірки повноважень всіх своїх колег. Крім того, розгляд справи відбувся із значними порушеннями норм чинного законодавства: позовна заява Дмитрука не була розподілена випадковим чином, як того вимагає законодавство; суд визнав повноважною до 2015 р. саме Галину Герегу, повноваження якої залежать від волі більшості Київради; рішення суду містить внутрішні протиріччя - судом цитуються вирвані із контексту норми закону, з яких робляться взаємовиключні висновки, тощо.

На тему: Герега відкрила сесію Київради і одразу закрила засідання

«В даному випадку, апелювати на правильність та законність роботи Київської міської ради та в. о. міського голови, цитуючи рішення Окружного адмінсуду за позовом Дмитрука, як це роблять представники столичної влади, не тільки некоректно, але й нерозумно» - заявляють у київській «Батьківщині».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 20 серпня, голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов заявив, що Київрада надалі працюватиме однозначно. За його словами, є рішення суду про легітимність Київради і тому вона працюватиме, поки не буде обрана нова.

Нагадаємо, 9 серпня Окружний адміністративний суд за позовом депутата ради Юрія Дмитрука визнав Київську міську раду та повноваження секретаря міськради Гереги легітимними до наступних виборів.

За інформацією прес-служби Київської міської організації ВО «Батьківщина», 9 серпня в Окружному адміністративному суді мало відбутися перше засідання за позовом представника міської організації партії, народного депутата Олександра Чорноволенка до секретаря Київради Гереги. Позов, яким пропонувалося у суді визнати незаконним і скасувати розпорядження Гереги про проведення засідання сесії Київради 11 липня, був відкликаний «Батьківщиною» у зв’язку з призначенням судового розгляду вже після термінів того, як спірне засідання відбулося, а тому предмет спору був відсутній. Суд повернув позов «Батьківщини» без розгляду через відсутність предмету спору та його відкликання. Разом з тим на тому ж засіданні залучив до участі у справі нового позивача – депутата Київської міської ради Дмитрука, який заявив нову позовну вимогу – визнати Київську міську раду та секретаря Київської міської ради легітимними до наступних виборів. При цьому, заявляють в “Батьківщині”, суд відмовився задовольнити клопотання про залучення до участі у справі депутатів Київради, питання про повноваження яких він вирішував.

“Своїм рішенням Окружний адмінсуд не тільки «благословляє» подовження строків депутатської каденції діючого складу Київради, легітимність всіх пленарних засідань Київради, але й «узаконює» виконання секретарем Київради Герегою функцій міського голови”, - вважають у парторганізації.

«Депутати фракції «БЮТ-Батьківщина» у Київраді, яких суд проігнорував у даному судовому процесі, подаватимуть апеляцію. Ми вважаємо, що шановний Юрій Павлович Дмитрук не може представляти у суді волю та інтереси всіх депутатів Київради, а тим більше, якщо наші депутати такої згоди йому не надавали», - заявляли в осередку “Батьківщини”.

“Також суд поставив новий рекорд по швидкості розгляду – поданий сьогодні позов був розглянутий із винесенням рішення протягом менш як двох годин”, - підкреслюється у заяві.