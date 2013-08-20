ЗМІ: У Києві хочуть перебудувати найстаріший квартал Хрещатика

Київський Центральний гастроном чекає доля київського ЦУМу

Будівлю найстарішого на Хрещатику гастроному і весь квартал між вулицями Богдана Хмельницького і Тараса Шевченка можуть масштабно перебудувати.

Зараз забудовники ЦГ завершують розробку проекту і планують почати будівництво із збереженням зовнішніх стін, в 2014 році, пише Сегодня.

На думку власників, будова вже не відповідає масштабу забудови Хрещатика та Богдана Хмельницького і не відповідає рівню кутової будівлі.

«Проектом реставрації передбачено збільшення об'єму і висоти будівлі Центрального гастроному до 12 поверхів, але не вище сусіднього ЦУМу. Будівництво буде йти в дві черги. Перша - зведення підземного паркінгу (зараз з місцем для стоянки авто в центрі просто біда) і семи поверхів. Разом з ЦУМом, реконструкція якого проводиться зараз, нова будівля гастроному створить «симетричні ворота», які будуть починати вулицю Богдана Хмельницького. Фасади триповерхової будівлі будуть повністю збережені і реконструйовані. Друга черга будівництва та реконструкції (за проектом, це ще п'ять поверхів) розпочнеться після розробки і затвердження комплексної реконструкції всього кварталу - від вулиці Богдана Хмельницького до бульвару Шевченка - за концепцією, яку розробляє архітектор Лариса Скорик. Скоріше за все, це буде лише після 2017 року», - розповів директор компанії-забудовника Володимир Прокопенко.

«Все потрібно робити комплексно, поквартально, а не вставляти нові «зуби» у стару настройку. Що стосується кварталу від Богдана Хмельницького до бульвару Шевченка, то ідея провести там реконструкцію з'явилася ще в 1975 року. Це ж справжній шанхай! Але оскільки там приватизували все, аж до кіосків в кілька квадратних метрів, то зробити реконструкцію неймовірно складно» - заявляє сама автор концепції реконструкції Лариса Скорик.

Громадські діячі Києва вже відреагували на такі плані щодо зміни обличчя Киева.

«Невже цей "безпредел" розпочнеться на Хрещатику? Тоді кожну забудову владі доведеться охороняти, як учора Київрада, або штурмувати, як нещодавно Гостинний двір.... Квартал між Хмельницького та Шевченка - найстаріший автентичний квартал Хрещатика», - обурився у себе на Facebook депутат Олександр Бригинець.