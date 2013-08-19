Штурм КМДА: Міліція відкрила провадження за фактом пошкодження депутатами майна

Фото: сайт КМДА

Столична міліція відкрила кримінальне провадження за фактом пошкодження майна активістами та депутатами, які намагалися сьогодні вранці прорватися у будівлю КМДА на засідання Київради.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю ГУМВС України в м. Києві, розбивши скло вікна на першому поверсі будівлі, декілька народних депутатів проникли до одного з кабінетів КМДА та пошкодили меблі й апаратуру.

"Інформацію про події було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань. За данним фактом розпочато кримінальне провадження за частиною 2 статті 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Триває досудове слідство, в рамках якого будуть встановлюватись всі обставини та особи, причетні до інциденту", - зазначається у повідомленні ВЗГ.

Крім цього, у міліції зауважили, що за наказом керівника столичного главку міліції буде проведена службова перевірка для надання правової оцінки дій окремих правоохоронців.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 19 серпня, більшість Київради провела пленарне засідання, яке опозиція вважає нелегітимним у зв’язку із завершенням 2 червня п’ятирічного терміну повноважень столичної ради.

Народні депутати ввід опозиції намагалися прорватися до Київради, однак їх не пропустили правоохоронці.

Після того, як народний депутат від ВО “Свобода” Едуард Леонов вибив вікно на першому поверсі будівлі, група народних депутатів увірвалась всередину. Бійці «Беркута» намагалися перешкодити народним депутатам, виникла сутичка.

Народні депутати були заблоковані на першому поверсі будівлі Київради.

Пізніше в опозиції заявили про побиття міліціонерами декількох народних депутатів.

У столичному главку заявили, що народні депутати від опозиції у будівлі Київради побили міліціонера.