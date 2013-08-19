Прокуратура відкрила два провадження щодо подій у Київраді

Прокуратура Шевченківського району столиці відкрила два провадження за заявами народних депутатів та заявою міліціонера щодо сьогоднішніх подій у Київраді.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Шевченківського району міста, до відомства прокуратури звернулися народні депутати із заявами про протиправні дії правоохоронців під час сутичок, що сталися 19 серпня під стінами столичної мерії та безпосередньо в її будівлі.

Відомості, викладені у заявах депутатів щодо перевищення міліціонерами своїх службових повноважень, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 365 Кримінального кодексу України.

Ще одне кримінальне провадження розпочато за заявою працівника міліції щодо спричинення йому тілесних ушкоджень з боку народних депутатів під час сьогоднішніх подій біля мерії.

За цим фактом прокуратурою розпочато досудове розслідування за ч.2 ст. 342 Кримінального кодексу України «Опір працівникові правоохоронного органу під час виконання ним службових обов’язків з охорони громадського порядку».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 19 серпня, більшість Київради провела пленарне засідання, яке опозиція вважає нелегітимним у зв’язку із завершенням 2 червня ц. р. п’ятирічного терміну повноважень столичної ради.

Народні депутати ввід опозиції намагалися прорватися до Київради, однак їх не пропустили правоохоронці.

На тему: Герега відкрила сесію Київради і одразу закрила засідання

Після того як народний депутат від ВО “Свобода” Едуард Леонов вибив вікно на першому поверсі будівлі, група народних депутатів увірвались всередину.

Бійці «Беркуту» намагалися перешкодити народним депутатам потрапити в будівлю, виникла сутичка.

Народні депутати були заблоковані на першому поверсі будівлі Київради.

Пізніше в опозиції заявили про побиття міліціонерами декількох народних депутатів.

Своєю чергою у столичному главку заявили, що народні депутати від опозиції сьогодні в будівлі Київради побили міліціонера.