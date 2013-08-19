Київські бюджетники задоволені, що їм повернули надбавки

Працівники бюджетної сфери столиці, які зібралися на мітинг під Київрадою, сприйняли інформацію про те, що міськрада прийняла рішення про фінансування надбавки, дуже позитивно. "Ми раді за надбавку, адже вона для нас дуже важлива, це 400, а хто на дві ставки працює, то й 800 гривень. А молоді вчителі взагалі працюють менш ніж за тисячу гривень, тому для них надбавка дуже важлива", - сказала одна з вчительок.

"У мене двоє маленьких дітей, 5 і 10 років. Моїй надбавки якраз вистачає на те, щоб оплатити дитячий садок для дитини, тому я дуже її потребую", - додала інша. "Нам дітей годувати нічим, тут не до політичних гасел про легітимність. Якщо будемо жити по-вашому, то взагалі жити не зможемо", - сказав один з вчителів. При цьому мітингувальники підкреслили, що вони теж підтримують вимогу про призначення дати виборів у Києві, але до цього діюча Київрада має продовжити роботу, щоб не страждали пересічні громадяни.

Як повідомлялося раніше, на сесії 19 серпня, Київська міськрада проголосувала за 20-процентну муніципальну надбавку до зарплат бюджетникам - вчителям, медикам, соцпрацівникам і працівникам культури столиці. Також більшість депутатів Київради прийняла три звернення до Верховної Ради. Міськрада вимагає від парламенту призначити дату проведення виборів у столиці, розглянути законопроект про розширення бюджету Києва, а також врятувати від вирубки Біличанський ліс.