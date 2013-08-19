Герега каже, що опозицію за руку на засідання Київради водити не буде

Герега здивована, чому опозиціонери не пройшли

Секретар Київради Галина Герега стверджує, що всі депутати Київради, які хотіли прийти на засідання сесії, мали змогу пройти до сесійної зали.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Герега сказала журналістам після завершення пленарного засідання Київради.

Коментуючи запитання представників ЗМІ, чому не пропустили опозицію на засідання, а також звинувачення опозиції на її адресу в тому, що саме вона винна в цьому, Герега відповіла: “Наскільки я бачила, опозиційні депутати теж знаходились у залі. Чому вони (ті, хто не пройшов - УНІАН) не прийшли на відкриття сесії, мені незрозуміло”.

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За словами секретаря Київради, всі депутати, хто хотів працювати, хто хотів проголосувати за проекти, були в сесійній залі.

“Я бачила опозиційних депутатів далеко до початку пленарного засідання у сесійній залі. Вони були. Чому вони не прийшли на відкриття, незрозуміло. Я ж не буду всіх за руки водити. Всі дорослі люди”, - сказала Герега.