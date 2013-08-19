Попов назвав сесію Київради перемогою усіх киян

Сесія Київради, яку раніше заблокували народні депутати від «Свободи», «Батьківщини» і «УДАРУ», відбулася в понеділок завдяки підтримці трьох тисяч вчителів, лікарів і соціальних працівників Києва. Міськрада ухвалила низку важливих рішень, зокрема, про виділення коштів на виплату муніципальних надбавок працівникам бюджетної сфери.

Також більшість депутатів Київради прийняло три звернення до Верховної Ради. Міськрада вимагає від парламенту призначити дату проведення виборів у столиці, розглянути законопроект про розширення бюджету Києва, а також врятувати від вирубки Біличанський ліс.

Детальніше про необхідність рішень, прийнятих на сесії, розповів на брифінгу голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов.

«Відновлення сесійної роботи Київради - це перемога всіх киян над деструктивними силами політики. Завдяки підтримці профспілок, громадських організацій та широких верств населення Київрада знову продовжує виконувати свої обов'язки перед киянами. Рішення, прийняті сьогодні, дозволять уникнути негативних соціальних наслідків вимушеної перерви в діяльності органу самоврядування. Адже Київрада майже щомісяця повинна робити перерозподіл бюджетних коштів для забезпечення фінансування соціальних програм, підтримки міського господарства в належному стані, для реконструкції та будівництва інфраструктури», - зазначив Попов.

Зокрема, за результатами сесії працівники бюджетної сфери знову будуть додатково отримувати від 200 до 500 грн. щомісячно, виділено кошти на підготовку до нового навчального року шкіл та дитсадків, а місто в цілому - до опалювального сезону. За словами столичного градоначальника, через вимушену перерву в роботі Київради було фактично втрачено півтора місяці підготовки до зими, але за наявності коштів втрачений час можна наздогнати. Крім того, виділено гроші на погашення заборгованості житлових організацій перед ВАТ «Київенерго», що дозволить уникнути масових відключень гарячої води в житловому секторі.

Життєво важливим для багатьох киян стало прийняття рішення про направлення 20 млн. грн. на міську програму «Здоров'я киян» для придбання медикаментів (інсулін, витратні матеріали для гемодіалізу та ін.)

Завдяки внесенню змін до Програми соціального і економічного розвитку Києва на 2013 рік знята загроза зриву робіт на багатьох важливих для киян інфраструктурних об'єктах. Йдеться про реконструкцію Поштової площі, будівництво метро на Теремки і створенні пішохідної зони від парку Володимирська гірка до Києво-Печерської лаври.