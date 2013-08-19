Свободівець почув, як міліціонерам наказали писати заяви на нардепів

Депутати начебто побили міліціонерів / Фото Олександра Аронця

Біля Київради під час мітингу відбулась невелика сутичка.

Як повідомили УНІАН у столичній міліції, під час сутички, яка сталась наприкінці акції протесту, відбувались одночасно брифінги народних депутатів і представників профспілок. У зв’язку з цим, щоб не допустити сутичок, представники міліції роз’єднали мітингуючих.

Як сказав журналістам прес-секретар київської міліції Ігор Михалко, правоохоронці діяли у межах своїх повноважень.

У той же час нардеп від Свободи Юрій Сиротюк стверджує, що він чув, як міліціонерам наказали писати заяви за начебто побиття їх народними депутатами України.

На тему: Яценюк у Київраді побачив сценарій 2015 року

"Надійшла вказівка по рації усім правоохоронцям написати заяви про те, що їх буцімто побили опозиційні депутати та активісти", - поширює слова нардепа прес-служба Свободи.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні була відкрита чергова сесія Київради. Опозиція вважає цей склад Київради уже нелегітимним і вимагає призначити вибори у столиці на осінь цього року.

Перед сьогоднішнім засідання частина опозиційних депутатів Київської міської та Верховної Рад не змогли потрапити в будівлю КМДА. Після невеликої сутички з правоохоронцями, депутати потрапили у приміщення через вікно.