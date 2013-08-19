Попов пояснив, навіщо під КМДА зігнали «Беркут»

Попов назвав логічним рішення посилено охороняти будівлю КМДА

Голова Київської міськдержадміністрації Олександр Попов назвав логічним рішення посилено охороняти сьогодні будівлю Київради на час проведення сесії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в інтерв’ю журналістам після завершення засідання сесії Київради, відповідаючи на запитання, з якою метою до охорони будівлі сьогодні залучено таку велику кількість міліціонерів та бійців спецпідрозділу «Беркут».

“Це питання, яке, я думаю, абсолютно логічне. Адже ви бачили, яка активність сьогодні на вулиці і різних політичних напрямів, і різних організацій громадських. Тому було прийнято рішення управління внутрішніх справ забезпечити громадський порядок, не допустити будь-яких конфліктів”, - сказав Попов.

Він також констатував, що правоохоронці впорались зі своїми завданнями.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні секретар Київради Галина Герега провела засідання ХІІ сесії Київради шостого скликання.

Засідання тривало близько 15 хвилин. На розгляд депутатів було винесено 5 питань порядку денного, які переважно стосувались вирішення соціально-економічних проблем.

Проти проведення сесії виступали опозиційні партії, які заявляють, що Київрада втратила свою легітимність 2 червня 2013 року, коли завершився п'ятирічний термін повноважень нинішнього складу.

Активісти опозиційних партій пікетували будівлю Київради, натомість представники профспілок та працівники бюджетних організацій проводили акцію на підтримку проведення сесії. Загалом біля будівлі було декілька тисяч осіб.

Попереднє засідання 11 липня не відбулось через блокування трибуни Київради представниками опозиції. Цього разу правоохоронці не пустили опозиціонерів до сесійної зали.