Герега відкрила сесію Київради і одразу закрила засідання

Секретар Київради Галина Герега відкрила 12-ту сесію Київради шостого скликання.

Як передає кореспондент УНІАН, в залі зареєструвалися 79 депутатів Київради.

Як зазначила Герега, депутати зібралися сьогодні для вирішення соціально важливих питань у терміновому порядку, додавши, що до порядку денного внесено 5 проектів рішень.

Вона також додала, що порядок денний роботи сесії не може доповнювати іншими проектами рішень, тому запропонувала депутатам проголосувати за нього.

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Депутати одностайно затвердили запропонований порядок денний.

Згідно з документом, депутати розглянуть сьогодні проекти рішень:

Про внесення змін до рішення Київської міської ради від ”Про Програму економічного і соціального розвитку міста Києва на 2013 рік”; про внесення змін до рішення Київської міської ради ”Про бюджет міста Києва на 2013 рік”; про веесення змін до рішення Київської міської ради від ”Про утворення виконавчого органу Київської міської ради та затвердження його структури і загальної чисельності”; про внесення змін до рішення Київської міської ради від ”Про утворення центрів надання адміністративних послуг у місті Києві”; звернення Київської міської ради до Верховної Ради України.

З першого питанню порядку денному, що стосується внесення змін до програми соціально-економічно розвитку, розпочав доповідати заступник голови КМДА Руслан Крамаренко.

Після розгляду депутатами всіх п’яти питань порядку денного Герега закрила пленарне засідання ХІІ сесії Київради.

Загалом засідання тривало близько 15 хвилин.

Герега подякувала депутатам за те, що вони взяли участь у сьогоднішньому засіданні та побажала гарного відпочинку тим, хто ще не встиг сходити у відпустки..