Штат чиновників КМДА збілишили на 37 людей - до 1885

За рішення проголосували 79 депутатів

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було прийнято сьогодні на засіданні сесії Київради. За нього проголосували 79 депутатів.

Таким чином, чисельність штату КМДА становитиме 1855 одиниць.

Як пояснив, доповідаючи з цього питання, заступник голови КМДА Руслан Крамаренко, 37 одиниць переходять у структуру міськдержадміністрації у зв’язку з передачею місту функцій з охорони природного середовища, якими раніше займалося профільне міністерство.