Народні депутати залишили Київраду через вибите вікно

Депутати вилазили через розбите вікно

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, будівлю Київради залишили Сергій Пашинський, Арсеній Яценюк, Микола Княжицький, Андрій Іллєнко та інші.

Народні депутати залишили Київраду самостійно без супроводу бійців “Беркуту”.

На даний час акція опозиції проти проведення сесії Київради продовжується. На Хрещатику перебуває кілька тисяч протестувальників. Вони скандують: “Вибори!”, “Банду геть!”

Фото Олександра Аронця

Як повідомили УНІАН у київській міліції, народні депутати після того, як потрапили до будівлі Київради, намагалися прорватися до сесійної зали, але бійці “Беркуту” завадили їм.

У зв’язку з цим депутати намагалися розпочати з працівниками “Беркуту” бійку, зокрема, намагалися бити їх по головам. Після цього народні депутати залишили будівлю Київради.

Як повідомляв УНІАН, після того як народний депутат від ВО “Свобода” Едуард Леонів вибив вікно на першому поверсі будівлі, група народних депутатів увірвалась всередину.

«Беркут» намагався перешкодити народним депутатам потрапити в будівлю, через що сталася сутичка. Проте керівник спецпідрозділу «Беркут» наказав підлеглим не чіпати парламентаріїв.

Народні депутати були заблоковані на першому поверсі будівлі Київради.