У Київраді депутати побилися з Беркутом

Фото Олександра Аронця

На першому поверсі Київради сталася бійка між народними депутатами та «Беркутом».

Як передає кореспондент УНІАН, після того, як народний депутат від ВО “Свобода” Едуард Леонів вибив вікно на першому поверсі будівлі, група народних депутатів увірвалась всередину.

«Беркут» намагався перешкодити народним депутатам потрапити в будівлю, через що сталася сутичка. Проте керівник спецпідрозділу «Беркут» наказав підлеглим не чіпати парламентаріїв.

Народні депутати заблоковані на першому поверсі будівлі Київради.