Беркут не пускає опозиційних депутатів Київради на роботу

Депутати не можуть пройти на роботу / Фото: Наступ

Близько 20 опозиційних депутатів Київради не пропускають в будівлю.

Як передає кореспондент УНІАН, при цьому міліція не пояснює причини того, чому депутатів не пропускають до Київради.

За інформацією депутата від партії «УДАР» Олексія Давиденка, який перебуває всередині будівлі, сьогодні о 7.00 до Київради прийшли близько 80 депутатів провладної більшості і 15 народних депутатів від Партії регіонів.

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За його словами, вони заблокували двері Київради.

До входу в КМДА та Київраду підійшов заступник прокурора Києва Володимир Гоголь.

Київраду оточив спецпідрозділ «Беркут». Депутати від «УДАРу» намагалися прорватися крізь кордони справоохоронців, проте їх відтіснили хлопці спортивної статури.