Яценюк намагається потрапити до Київради крізь вікно

Фото Олександра Аронця

Як повідомляєУкраїнська правда, станом на 9:50 в Київраді відкрили вікно, і депутати намагаються через нього пролізти.

Через вікно намагаються Арсеній Яценюк, Андрій Іллєнко, Юрій Сиротюк, Сергій Каплін, Леонов і Ярема.

Скло розбили.

Пілс того,я к через вікно пролізли депутати, туди полізли беркутівці.

Перед цим бійці Беркута почали підходити до входу до Київради і зачищати вхід до Київради двома рядами.

На тему: Фракція УДАРу заявляє, що її кабінет у Київраді опечатали

Вони відтіснили журналістів та нардепів УДАРу, які стояли біля входу і намагалися зайти до приміщення.

Яке виявилося, Беркут почав підходити, оскільки нардеп Віталій Ярема спробував перелізти через огорожу. Один з виступаючих зі сторони бюджетників почав кричати, що його вдарили ногою в обличчя.

Зорієнтуватися, що відбувається важко, сутички починаються біля натовпу бюджетників.