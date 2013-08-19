Фракція УДАРу заявляє, що її кабінет у Київраді опечатали

В УДАРі думають, що влада боїться активістів

Кабінет фракції УДАР у Київраді опечатали.

Про це повідомив заступник голови фракції УДАР у Київраді Андрій Странніков.

«Сьогодні вранці наші працівники, прийшовши на роботу, побачили, що кабінет опечатано. На паперовій стрічці написана дата 18.08.2013 і стоїть чийсь незрозумілий підпис. Спроба з’ясування цього питання не дала результату», - розповів Странніков Тиждень.ua.

За його словами, «можливо після п’ятничного візиту громадських активістів до Київради тепер керівництво міста побоюється, що інші активісти можуть «переховуватися» у нашому кабінеті».

Як повідомляв УНІАН, на сьогодні заплановане засідання Київради.

Опозиція вважає, що обрана у травні 2008 року Київрада VI скликання, яка відпрацювала свій 5-річний термін, з 2 червня є нелегітимною. Опозиція наполягає на призначенні виборів мера столиці та депутатів Київради на 27 жовтня 2013 року і намагається запобігти будь-яким спробам влади провести сесію.

Спікер Київради Галина Герега сьогодні хаявила, що Рада працюватиме до нових виборів.