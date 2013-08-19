Більшість депутатів Київради вже у сесійній залі

Більшість депутатів Київської міської ради вже на своїх місцях в сесійній залі.

Як передає кореспондент УНІАН, тестування системи голосування, яке щойно провела секретар Київради Галина Герега, звернувшись до депутатів зібратися в залі і провести пробну реєстрацію, показало 72 зареєстровані картки депутатів міської ради.

При цьому в холі Київради перебувають представники ЗМІ та телекамери. Щоб потрапити сюди, журналісти проходять кілька кордонів правоохоронців, де їх перепустки звіряються зі списками акредитованих журналістів.

Наразі голова фракції БЮТ “Батьківщина” в Київраді Тетяна Меліхова вийшла до журналістів в хол Київради для спілкування. Решта депутатів перебувають на своїх робочих місцях в сесійній залі, деякі ходять в приміщенні Київради в очікуванні початку засідання.

Як повідомляв УНІАН, 11 липня сесія Київради фактично не відбулась. Тоді депутати не змогли розглянути порядок денний через блокування трибуни опозицією - представники опозиційних партій "Батьківщина", "УДАР" та "Свобода" заявляли, що Київрада втратила свою легітимність 2 червня 2013 року, коли завершився п'ятирічний термін повноважень нинішнього складу.

В опозиції заявили про намір блокувати призначене на 19 серпня засідання Київради