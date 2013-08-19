До Київради підтягнувся УДАР, на Хрещатику - вже більше трьох тисяч людей

Опозиція протестує проти засідання Київради

До представників опозиційних партій «Свобода» та «Батьківщина», які біля будівлі КМДА виступають проти проведення засідання Київради, приєднались близько 100 активістів партії “УДАР”.

Як передає кореспондент УНІАН, загальна кількість людей на Хрещатику біля Київради збільшилась приблизно до 3,4-3,5 тис.

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Засідання Київради має розпочатись о 10.00.