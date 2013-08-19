Герега заявила, що Київрада працюватиме до нових виборів

Герега сподівається на результативність

Київрада VI скликання діє у правовому полі і працюватиме до обрання нового депутатського складу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила сьогодні в інтерв’ю журналістам перед початком засідання Київради секретар міськради Галина Герега.

“Не Київрада призначає вибори, але Київрада відповідає за життєдіяльність міста. Призначати дату виборів — це завдання парламенту, завдання Київради — забезпечити функціонування та розвиток столиці”, - сказала вона.

Герега наголосила, що секретаріат Київради отримав тисячі звернень від бюджетних організацій, профспілок, громадських організацій міста з вимогою провести сесію.

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“Сьогодні під стіни Київради прийшли тисячі лікарів, вчителів, робітників соціальної сфери. Ці люди хочуть отримати гроші, на які по праву заслуговують. Чи маємо ми право позбавляти їх муніципальних надбавок в угоду окремим політичним силам?” - зазначила Герега.

Вона нагадала, що до порядку денного сьогоднішнього засідання Київради включено лише 5 проектів рішень, і всі вони мають соціально-економічне спрямування.

Герега зазначила, що вже не раз говорилося про проекти щодо перерозподілу коштів бюджету міста, що має забезпечити фінансування як виплат надбавок бюджетникам, так і продовження будівництва соціальних об’єктів і розвитку міської інфраструктури.

Крім того, одним з проектів рішення передбачено направити кілька звернень до Верховної Ради України. Одне з них стосується призначення виборів Київради та визначення строку їх проведення.

Також депутати планують направити звернення з проханням терміново розглянути в парламенті питання про встановлення меж міста Києва та збереження Біличанського лісу, ще одне звернення — про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо зарахування до доходів бюджету Києва коштів від податку на доходи фізичних осіб.

В окремому зверненні до ВР Київрада виступить з пропозицією дати оцінку діям народних депутатів та їх помічників-консультантів під час участі у роботі пленарних засідань сесії Київради, що відбулися протягом 2012-2013 років, та внести зміни до законів й інших нормативно-правових актів, які б встановлювали повноваження народного депутата України, помічника-консультанта народного депутата та порядок їх участі у роботі сесій місцевих депутатів.

“Я дуже сподіваюся, що сьогоднішнє пленарне засідання буде результативним, бо від його проведення залежать долі сотень тисяч киян”, - сказала Герега.

Як повідомляв УНІАН, 11 липня сесія Київради фактично не відбулась. Тоді депутати не змогли розглянути порядок денний через блокування трибуни опозицією - представники опозиційних партій "Батьківщина", "УДАР" та "Свобода" заявляли, що Київрада втратила свою легітимність 2 червня 2013 року, коли завершився п'ятирічний термін повноважень нинішнього складу.

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