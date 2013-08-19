Київрада проситиме призначити вибори у Києві

Київрада сьогодні звернеться до парламенту стосовно призначення виборів в Києві. Про це йдеться в проекті звернення депутатів міськради, який мають затвердити сьогодні на сесії, якщо її знову не зірвуть народні депутати від «Свободи», «Батьківщини» та «УДАРу».

Як зазначено в звернені, незважаючи на очевидність легітимності Київської міської ради до моменту обрання нового складу, питання виборів в Києві занадто політизується деякими політичними силами. Тому в інтересах киян міськрада звертається до парламенту з пропозицією визначити строк проведення виборів в столиці.

«З одного боку існує певна правова колізія, адже статтею 141 Конституції України передбачено, що строк повноважень сільської, селищної, міської, районної, обласної ради, депутати якої обрані на чергових виборах, становить п'ять років. Однак жодними нормативними-правовими актами не встановлено порядок або процедуру припинення повноважень міської ради. Проте частиною другою статті 83 Закону України «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів» передбачено, що місцева рада, обрана на позачергових виборах, здійснює свої повноваження до обрання нового складу ради на наступних чергових місцевих виборах у порядку, встановленому Конституцією та законами України. Тобто ця Київрада легітимна, доки не обрано нову. Коли це відбудеться, може визначити тільки Верховна Рада. Вимагати цього, блокуючи міськраду, навіть в столиці, - абсолютно немає сенсу» - прокоментував ситуацію з призначенням виборів в Києві відомий юрист Анатолій Москалюк.