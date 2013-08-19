Бюджетники під Київрадою вимагають виборів в Києві

Зранку під стінами столичної мерії на заклик керівництва Київської міської ради профспілок зібралося до 10 тисяч працівників бюджетної сфери. Вони вимагають від депутатів міськради проведення сесії, де мають бути виділені кошти на виплату муніципальних надбавок вчителям, медикам та соціальним працівникам, а від парламентарів – припинити незаконне втручання в роботу органу місцевого самоврядування.

«Роботу Київради блокують окремі депутати Верховної ради України від “Свободи”, “Батьківщини” і “УДАРу” та їх помічники. Кожен з цих депутатів отримує зарплатню до 20 тисяч гривень і більше, відпускні й гроші на оздоровлення – не менше 70 тисяч, на оплату роботи своїх помічників – ще 18 тисяч гривень на місяць. Тож вони ніколи не зрозуміють, що означає муніципальна надбавка 300 – 500 гривень до зарплат 1500 – 2 500 гривень працівників бюджетної сфери, котрі навчають і виховують київських дітей, надають медичну і соціальну допомогу всім, хто потребує» - заявляє лідер київських профспілок Валентин Мельник. – «Якщо Київраду будуть блокувати й надалі, столичні вчителі, лікарі, медсестри та інші соціальні працівники муситимуть жити на зарплатню без надбавок. Не буде виділено кошти для завершення будівництва станції метро “Теремки”, транспортної розв’язки на Поштовій площі, на підготовку міського господарства до опалювального сезону та інше. В свою чергу ми вимагаємо від депутатів Київради ухвалювати і контролювати виконання рішень, необхідних для забезпечення регулярної виплати надбавок до зарплат бюджетникам, надання допомоги малозабезпеченим, розвитку метрополітену й іншихвидів комунального транспорту тощо».

Важливо, що київських бюджетників хвилює не тільки розмір їхньої заробітної плати. Одна ключових з вимог мітингу до депутатів Київради - звернутися до Верховної Ради з пропозицією ухвалити рішення про термін проведення виборів Київського міського голови і нового складу Київради.