Навколо КМДА два живих ланцюги: міліція і «спортсмени»

Київраду охороняють

Сьогодні уже зранку Київську міськраду оточили два живих ланцюги: біля входу розташувалася міліція, за нею – металеві загорожі, біля яких сидять хлопці характерної зовнішності, яких учасники опозиційних мітингів називають «спортсменами», пише Радіо Свобода.

Всі арки і проходи поблизу Київради, задній вхід до приміщення також посилено охороняються.

Як повідомляв УНІАН, на сьогодні заплановане засідання Київради.

Опозиція вважає, що обрана у травні 2008 року Київрада VI скликання, яка відпрацювала свій 5-річний термін, з 2 червня є нелегітимною. Опозиція наполягає на призначенні виборів мера столиці та депутатів Київради на 27 жовтня 2013 року і намагається запобігти будь-яким спробам влади провести сесію.