Під Києво-Печерською Лаврою відбулася акція на підтримку Pussy Riot

Рік тому винесли вирок Pussy Riot

У роковини виголошення вироку скандальній російській панк-групі Pussy Riot київські активісти виступили з мирною акцією під Києво-Печерською Лаврою.

Як передає кореспондент УНІАН, на підтримку групи виступило близько 20 київських активістів. На акції також були присутні правоохоронні органи, проте їхнє втручання під час акції не знадобилося.

Кияни виступили не тільки за звільнення рок-групи Pussy Riot з в'язниці, але також і проти поп-парадів і юстиції клерикалізму.

«Ганебний судовий вирок ознаменував остаточну перемогу клериакальної юстиції в Росії. А зараз такий спосіб життя прагнуть нав'язати і нам... Ми закликаємо зупинити юстицію клерикалізму. Ми хочемо жити без страху...», - заявили активісти.

Учасники акції повторювали свої гасла про те, що держава повинна бути окремо від церкви, а для людини не повинно бути меж у вигляді релігії або віри.

Акція тривала понад півгодини і мала спокійний, мирний характер.

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Як повідомляв УНІАН, п'ять дівчат, учасниць групи Pussy Riot наприкінці лютого 2012 року прийшли в храм Христа Спасителя в Москві і, надівши маски, провели так званий панк-молебень. Відеоролик з виступом був викладений в Інтернеті і спричинив великий суспільний резонанс.

Поліція затримала трьох учасниць акції – Марію Альохіну, Надію Толоконникову і Катерину Самуцевич, яких Хамовничеський суд Москви 17 серпня минулого року засудив до двох років колонії загального режиму за хуліганство. Московський міський суд 10 жовтня змінив Самуцевич покарання на умовний термін і звільнив з-під варти в залі суду. Вирок Альохіній і Толоконниковій був залишений без змін.