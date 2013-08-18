У Києві вночі горів магазин будматеріалів

Пожежу ліквідували

Сьогодні, о 01:33, у Солом'янському районі столиці, на вул. Гарматна, у магазині, на відкритому майданчику для зберігання будівельних матеріалів, виникла пожежа.

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Як повідомляє прес-служба Державної служби надзвичайних ситуацій, унаслідок пожежі вогнем знищено та пошкоджено будівельні матеріали та стелажі. О 02:17 підрозділами ДСНС України пожежу було ліквідовано.

Жертв та постраждалих немає. Причина загоряння та розміри матеріальних збитків - встановлюються.