В УДАРі думають, що затриманням активістів влада «показує свою силу»

УДАР вимагає звільнити активістів

У партії «УДАР Віталія Кличка» вважають затримання й адміністративний арешт столичних активістів Ігоря Луценка та Єгора Соболєва актом залякування і демонстрації сили з боку влади.

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві прес-служби партії "УДАР Віталія Кличка".

«Арештом на 5 діб громадських активістів Єгора Соболєва та Ігора Луценка влада ще раз довела свій страх активної позиції киян та громадян України загалом», - переконані в "УДАРі".

У партії зауважили, що «цинічними діями і нехтуванням усіх законів влада Януковича викликає несприйняття і протест українців».

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У партії "УДАР" наголошують, що затримання активістів не має нічого спільного з законністю, а є актом залякування і демонстрації сили владою з метою придушити будь-які прояви громадянської позиції людей.

"Тому Єгора Соболєва і Ігора Луценка треба негайно звільнити. А в Києві повинні відбутися вибори мера та депутатів Київради, які і ухвалюватимуть усі легітимні рішення в столиці на користь територіальної громади", - йдеться в заяві партії.

Як зазначив заступник голови партії «УДАР» Віталій Ковальчук, «сьогодні про свою позицію щодо нелегітимності Київради заявили громадські активісти і отримали арешт на 5 діб. За такою логікою завтра можна пересаджати більшу частину громадян країни».

Він додав, що влада готова на все, щоб 19 серпня провести сесію нелегітимної Київради.

Як повідомляв УНІАН, опозиція вважає, що обрана у травні 2008 року Київрада VI скликання, яка відпрацювала свій 5-річний термін, з 2 червня є нелегітимною. Опозиція наполягає на призначенні виборів мера столиці та депутатів Київради на 27 жовтня 2013 року і намагається запобігти будь-яким спробам влади провести сесію.

16 серпня п’ятеро громадських активістів, серед яких Луценко і Соболєв, зайняли залу засідань Київради на Хрещатику, 36 з метою привернути увагу до “нелегітимності засідання”, що заплановане на понеділок, 19 серпня.

Пізніше у міліції інформували, що активістів затримано і доставлено до Шевченківського райуправління міліції для складання адмінпротоколів.

Ввечері стало відомо, що Луценко та Соболєв отримали по 5 діб адмінарешту.