Батьківщина не піде на зустріч з Поповим і Герегою через арешт активістів

Батьківщина каже, що влада не налаштована на діалог

Представники партії «Батьківщини» відмовилися від зустрічі з головою КМДА Олександром Поповим і секретарем Київради Галиною Герегою через арешт громадських активістів, які зайняли сесійну залу столичної ради на знак протесту проти намірів провести сесію 19 серпня.





Про це йдеться у переданій УНІАН заяві партії.

На зустрічі «опозиція, зокрема, планувала закликати владу відмовитися від планів спровокувати сутички, використавши бюджетників міста як «живий щит», яких під страхом звільнення з роботи збираються вигнати на мітинги, щоб легалізувати незаконне засідання Київради.

Однак сьогодні стало очевидним, що влада не налаштована на діалог з громадськістю та замість обговорення питання подальшого майбутнього місцевого самоврядування у Києві застосовує репресивні методи до небайдужих киян», - вважають у «Батьківщині».

У партії нагадали, що за надуманими підставами на 5 діб було заарештовано громадських активістів Єгора Соболєва та Ігоря Луценка. Міліцією також було затримано активістку і журналістку Тетяну Чорновіл.

У зв’язку із цим в «Батьківщині» вважають неприйнятною заплановану на 17 серпня зустріч із керівництвом міста.

У партії заявили, що вся повнота відповідальності за можливі провокації та сутички під час спроб провести нелегітимну позачергову сесію Київради лежатиме виключно на міській владі.

Як повідомляв УНІАН, опозиція вважає, що обрана у травні 2008 року Київрада VI скликання, яка відпрацювала свій 5-річний термін, з 2 червня є нелегітимною. Опозиція наполягає на призначенні виборів мера столиці та депутатів Київради на 27 жовтня 2013 року і намагається запобігти будь-яким спробам влади провести сесію.