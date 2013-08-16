Кожен десятий шлюб у Києві цього року укладали з іноземцями
988 з 9435
988 шлюбів з 9435 цього року уклали з іноземцями
У першому півріччі цього року у Києві уклали 9435 шлюбів, з яких більш як кожний десятий – з іноземцями (988).
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Про це йдеться у повідомленні прес-служби Укрдержреєстру, пише Українська правда.
В 454 випадках українці одружувалися з громадянами держав-членів СНД, у 505 – з громадянами інших держав. 29 шлюбів іноземці зареєстрували між собою.
Найчастіше шлюби з іноземцями реєструються у Центральному та Лівобережному відділах реєстрації актів цивільного стану. У першому півріччі їх там було зареєстровано 369 та 137 відповідно.
Що ж стосується розподілу шлюбів за районами, то найчастіше молодята одружуються у Печерському (98) та Солом’янському (75), трохи менше – у Шевченківському (57).