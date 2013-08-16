Захисники скверу на Серафимовича покладають надії на рішення міськради

Рішення скандального питання з будівництвом торгового центру в столичному районі Березняки залежить від сесії Київради, яка відбудеться в понеділок 19 серпня. Представники ініціативної групи «За сквер на Серафимовича» розраховують на те, що на сесії буде скасовано рішення Київради про передачу в оренду земельної ділянки по вул. Серафимовича, 6а фірмі «Тельбін - Іва». Про це ЗМІ заявила активістка ініціативної групи Ірина Ковальчук.

«Ця ділянка - суцільна зелена смуга між вул. Серафимовича і пр. Возз'єднання. Вона була виділена в оренду ще у 2002 році. До 2013 на цій ділянці нічого не будувалося. А недавно все обнесли парканом, а нас поставили перед фактом, що тут буде побудовано супермаркет», - розповіла Ковальчук.

За словами Ковальчук, земля в оренду була виділена тоді, коли засновниками «Тельбін-Іва» були депутати від УДАРу, а потім перепродана на підставних осіб.

«Це не грає ніякої ролі. На момент оформлення цієї ділянки під забудову нею володіли люди, які зараз є народними депутатами від УДАРу», - стверджує Ковальчук.

Власники, за її словами, просто вичікували зручного моменту.

«Вони розуміли, що люди ділянку просто так не віддадуть. Для цього їм потрібна була хороша політична платформа. Це ж ласий шматочок. Ось вони дочекалися свого і тепер поставили паркан», - продовжує Ковальчук.

Представники ініціативної групи сподіваються на те, що київська влада їх почує, і рішення Київради одинадцятирічної давності буде скасовано.

Відомий адвокат Тетяна Монтян вважає, що засідання міськради 19 серпня таки відбудеться, незважаючи на всі заяви представників опозиційнних фракцій Верховної Ради про намір блокувати.

«У законодавстві прописано, що повноваження депутатів припиняються з початком повноважень нового скликання. Думаю, опозиція для виду буде блокувати засідання, але нічого крім клоунади не буде. Наскільки мені відомо, їм пояснили - якщо буде щось серйозніше, то вони залишаться без своїх кіосків і землевідведень, адже всі в одному човні. Особливо розумний “УДАР” вже отримав землевідведення на Серафимовича. Так що воювати їм усім не з руки - але електорат їх не зрозуміє, якщо вони зовсім не намагатимуться зірвати засідання» - підкреслила адвокат.