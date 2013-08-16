Міліція затримала чотирьох активістів, які зайняли залу Київради (фото)
Протест проти проведення засідання 19 серпня
Міліція затримала чотирьох громадських активістів, які сьогодні удень зайняли залу засідань Київради на Хрещатику, 36 з метою привернути увагу до “нелегітимності засідання”, запланованого на понеділок, 19 серпня.
Фото із зали засідань та коментарі щодо акції розмістив на своїй сторінці у Facebook один з учасників цієї акції Ігор Луценко.
Активістів забрала міліція
“Громадські активісти зайняли залу засідань Київради. Привертаємо увагу до нелегітимності засідання. Соболєв, Марченко, Чорновол, Герман”, - підписано під одним із фото.
Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю ГУМВС України в м.Києві, правоохоронці кілька разі просили активістів припинити порушення правопорядку і добровільно звільнити залу, але ті відмовлялися виконати вимоги міліції.
"Наразі всіх чотирьох затримано і доставлено до Шевченківського райуправління міліції для складання адмінпротоколу за непокору законним вимогам правоохоронців, після чого вони будуть відпущені", - зазначили у ВЗГ.