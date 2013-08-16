Експерти не вірять у збитковість метро

Метрополітен просить вдвічі підняти ціну проїзду, нарікаючи на збитковість підприємства через обслуговування великої кількості пільгових пасажирів, повідомляє ICTV.

«На цей рік ми з бюджету міста повинні отримати за перевезення пільговиків 44 мільйони гривень. Ми сьогодні отримали 16 мільйонів. І ці 16 мільйонів пішло знову назад у бюджет міста Києва», - говорить начальник КП« Київський метрополітен »Володимир Федоренко.

Однак столична влада не згодна з такою позицією і хоче знати, скільки точно пільговиків возить метро. Реальну картину повинен показати електронний квиток.

«З електронним засобом платежу можна створити умови, коли кількість проїздів буде прямо адекватною до зменшення вартості проїзду. Друге - облік пільговика», - говорить заступник голови Київської міської державної адміністрації Михайло Костюк.

Перший крок до впровадження електронного квитка - це «Картка киянина». Поки їх отримали пільговики. Цього року карткою планують забезпечити всіх охочих мешканців столиці. Експеримент показав, метрополітен щонайменше утричі завищував кількість пільговиків.

«З 82 тисяч пільговиків, які мають право їздити за рахунок міського бюджету, реально користуються цією пільгою тільки 24 тисячі. Тобто зараз за 24 тисячі пасажирів йде компенсація з бюджету міста. Це економія 70% бюджету», - говорить директор КП «ГІОЦ» Валерій Місань.

Сьогодні жетон не має ніякого захисту, а його купівля ніяк враховується, що дозволяє накручувати кількість пасажирів.

«У нас контролюється продаж жетонів, контролюється прохід, і у нас не було присвоєння жетонів. У нас діє дуже сувора система контролю за проходом з жетонами», - говорить начальник 1-ї лінії КП «Київський метрополітен» Людмила Ігнатьєва.

Однак, незважаючи на жорсткий контроль, прокуратура Києва спрямувала до суду справу про привласнення більше мільйона гривень працівниками станції «Мінська», які забирали собі частину виручки. І це тільки на одній станції, а таких станцій у Києві більше 50.

Не вірить у збитковість метрополітену і експерт Богдан Аганін. Він наводить приклад Москви. Після заміни жетона на електронний квиток, прибуток метрополітену зріс.

«Тобто досвід Москви показав, що витрати метрополітену знижуються, а прибуток зростає на 20-30% від застосування електронних квитків», - говорить експерт з перевезень Богдан Аганін.

Нагадаємо, за перше півріччя 2013 року "Київський метрополітен" отримав 470,1 млн. грн доходів, а витратив 647,7 мільйона гривень. Таким чином, збиток склав 177,6 мільйона гривень. Також 16 млн. грн столична підземка отримала бюджетних асигнувань за пільговий проїзд пасажирів з бюджету Києва та 50,6 млн грн з державного бюджету.