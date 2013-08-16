Експерт: Блокада Київради загрожує опозиції рейтинговими втратами

Опозиція сама не знає, як вийти із ситуації з блокуванням Київради, щоб не втратити «обличчя». Так прокоментував заяви опозиційних нардепів про готовність зірвати чергову сесію політолог Кость Бондаренко.

«Опозиція сама не знає, що зараз робити, як вийти із ситуації з блокуванням Київради, щоб не втратити «обличчя». Аргументів у них більше не залишилося - Вищий окружний суд Києва визнав легітимність нинішньої міськради. Наскільки я знаю, до порядку денного сесії внесено звернення депутатів Київради до Верховної Ради з вимогою призначити вибори в Києві. Тобто блокувати легітимної міськради, яка вже два рази зверталася з приводу виборів у Києві у ВР і збирається це зробити втретє, м'яко кажучи, абсурдно»- зазначив експерт.

«Можна зрозуміти депутатів Верховної Ради від «Свободи», «Батьківщини»і «УДАРУ»- політичний, а відповідно, і медійний сезон в парламенті почнеться тільки у вересні. Так як ці сили знаходяться в опозиції, їх представники не можуть собі дозволити зникнути з телеекранів на довгий час. Блокування Київради здалося їм вдалим приводом для піару. Особливо для членів «Свободи», які звикли використовувати силові методи в політиці. Але у цій грі необхідно використовувати також інтелект і обширну законодавчу базу. В результаті, блокада Київради принесла більше проблем опозиції, ніж користі. Адже через зрив сесії опинилися під загрозою не лише великі інфраструктурні проекти, як станція метро «Теремки», а й муніципальні надбавки працівникам бюджетної сфери. Намагаючись пропіаритися, опозиція створила серйозне соціальне напруження. Вона налаштувала проти себе десятки тисяч киян, які вчать, лікують, виховують наших дітей. Вони не пробачать народним депутатам зрив сесії міськради. Адже для нардепів - це майданчик для піару, а для бюджетників - мінус 300 гривень до зарплати». - підкреслив Кость Бондаренко.