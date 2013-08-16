Станцію метро Олімпійська 18 серпня зачинять на одну годину

18 серпня станція «Олімпійська» Куренівсько-Червоноармійської лінії Київського метрополітену буде зачинена для пасажирів на вхід та вихід з 18.30 до 19.30.

У цей період потяги слідуватимуть повз станцію «Олімпійська» без зупинки, повідомили УНІАН у прес-службі КП “Київський метрополітен”.

Обмеження роботи станції пов'язано із проведенням 18 серпня на НСК «Олімпійський» футбольного матчу між командами «Динамо» (Київ) і «Таврія» (Сімферополь).

Імовірним є введення обмежень на вхід пасажирів на станції «Палац спорту», «Олімпійська» та «Площа Льва Толстого», якщо пасажиропотік після завершення матчу перевищуватиме перевізну спроможність.

На Куренівсько-Червоноармійській лінії метро з 20.30 до 23.00 буде передбачено додаткові резервні потяги, які видаватимуться на лінію в разі збільшення пасажиропотоку.