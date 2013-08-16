Експерт: В опозиції більше немає аргументів для блокади Київради

Сесія Київської міської ради в понеділок пройде в робочому порядку без спроб зриву з боку нардепів від «Свободи», «Батьківщини» і «УДАРУ»

Таку думку висловив керівник Інституту медіа-моделювання та політико-економічного аналізу "Перспектива" Євген Черненко.

«Сесія відбудеться, тому що у опозиції більше немає приводів блокувати роботу Київради. Су визнав легітимність нинішнього складу і прийнятих ним рішень до обрання нової Київради. До порядку денного сесії 19 серпня включено звернення депутатів міськради до ВР з приводу призначення дати виборів у Києві. До речі, це буде вже третє таке звернення. Народним депутатам від опозиції варто було б підтримати в парламенті перші два, а не зривати сесію міськради, де повинні бути прийняті важливі рішення щодо інфраструктурних та соціальних питань». - зазначив експерт. - «На даний момент, аргументи опозиції під час зриву сесії 11 липня, на мій погляд є не більш, ніж політичним піаром, і не мають під собою ні юридичної, ні моральної основи».

Як заявив днями лідер Київської профспілки працівників бюджетної сфери, у понеділок під мерію вийде більше 10 тисяч вчителів, лікарів, соціальних працівників, які через зрив сесії міськради не можуть отримати 20% муніципальну надбавку до зарплати. Вони вимагатимуть від депутатів Верховної Ради від «Свободи», «Батьківщини» і «УДАРУ» не перешкоджати проведенню сесії.