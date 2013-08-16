Депутати Київради: Під загрозою – муніципальні надбавки та будівництво

На майбутнє засідання сесії Київради винесені виключно питання, що торкаються соціальних програм та бюджету міста, насамперед це отримання та розподіл додаткового фінансування з державного бюджету. Про це розповів голова постійної комісії Київради з питань житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу Юрій Бондар.

“Найперше питання – це соціальні надбавки вчителям, лікарям, малозабезпеченим верствам населення. Адже ставки по всій країні однакові, але вартість життя у Києві вища, – зазначив він. – Тому у позаминулому році було введено такі надбавки, аби вирівняти ситуацію. Ще 100 млн має надійти на важливі міські проекти – це реконструкція Поштової площі та спорудження станції метро «Теремки». Передбачено також кошти на підготовку міста до зимового періоду та фінансування соціальної програми «Турбота» для підтримки малозабезпечених киян, яких понад 300 тисяч. Ті, хто зривав попереднє засідання, створили проблему не для влади, а для міста, для звичайних киян” – підкреслив депутат. - “Всі ці питання мали бути вирішені ще на сесії у липні, однак вона була зірвана депутатами Верховної Ради від “Батьківщини”, “Свободи” і “Удару”, – в той час, як відповіднодо чинного законодавства будь-хто, навіть парламентарі, - не мають права втручатися в роботу органу місцевого самоврядування.

Cекретар постійної комісії Київради з питань власності Павло Тесленко впевнений, що переважна більшість киян підтримують проведення сесії.

«Більшість людей, які були присутні на зборах профспілок з питань виконання соціальних програм міської влади, - вчителі, працівники установ культури і соціального захисту, а також медики. Вони здивовані й занепокоєні ситуацією блокування роботи Київради, – зазначив він. – Вони бачать, що міська влада хоче працювати – але окремі політики-радикали заважають цьому. Не менше дивуються і мешканці мого округу на Старій Дарниці, на ДВРЗ. Люди просто дивуються поведінці тих людей, що блокують засідання. Адже це вже не площина політики – це питання елементарної вихованості” – зазначив депутат.

Павло Тесленко також додав – “якщо проведення цього засідання буде заблоковано, це вдарить по сімейному бюджету людей, які нас лікують, навчають наших дітей, доглядають немічних”.