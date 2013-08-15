У Києві для греко-католиків змінять маршрут автобуса

До патріаршого собору УГКЦ їздитиме автобус

З 16 серпня у Києві автобусний маршрут № 49 буде продовжено від станції метро «Лівобережна» до Патріаршого собору Воскресіння Христового Української греко-католицької церкви.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі столичної міської державної адміністрації з посиланням на КП «Київпастранс».

Автобуси відтепер курсуватимуть за таким маршрутом: вул. Микільсько-Слобідська – вул. Луначарського – вул. Раїси Окіпної – Русанівська набережна – просп. Павла Тичини (до вул. Юрія Шумського) – Дніпровська набережна – вул. Серафимовича – вул. Амвросія Бучми – просп. Павла Тичини – вул. Березняківська – залізнична платформа «Лівий берег» – вул. Березняківська – просп. Павла Тичини – вул. Амвросія Бучми – вул. Серафимовича – Русанівська набережна – вул. Раїси Окіпної – вул. Луначарського – вул. Микільсько-Слобідська.

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