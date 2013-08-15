19 серпня освітяни проведуть мітинг під стінами Київради

Профспілка освітян Києва оголосила про намір провести маніфестацію під стінами Київської міської ради 19 серпня з вимогою виплати муніципальних надбавок. Про це повідомив голова Київської міської організації профспілки працівників освіти і науки України Олександр Яцунь під час прес-конференції.

“Ми оголошуємо про намір провести маніфестацію під стінами Київської міської ради 19 серпня з вимогою проведення засідання Київради і виплати 20% муніципальної надбавки усім працівникам бюджетної сфери, у тому числі освітянам”, – повідомив Яцунь.

За його словами, кількість учасників маніфестації становитиме близько 10 тисяч членів профспілки, серед яких працівники вищих, загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних закладів та студенти. Яцунь також підкреслив, що «освітян Києва позбавили 20-відсоткової муніципальної надбавки із 1 серпня, а це означає, що кожен педагогічний працівник недоотримує від 260 до 360 гривень на місяць».

Водночас він додав, що у разі невирішення питання з виплатами в понеділок, профспілка освітян буде готуватися до страйку.

“Ми надзвичайно толерантні, витривалі люди, але нашому терпінню теж може прийти кінець. Ми будемо адекватно вирішувати питання згідно з чинним законодавством і законом про профспілки, де вказано, що ми маємо право на активні дії, аж до страйку», – сказав голова профспілки.