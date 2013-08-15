Медики можуть недоотримати від 200 до 400 гривень

Працівники медзакладів столиці вважають неприпустимим блокування Київради – це може відобразитися як на лікарях, так і на пацієнтах. Про це розповів начальник Управління охорони здоров`я Подільської РДА Богдан Легінь.

“Найболючіше для нас питання – це ризик не отримати надбавки до зарплатні – 200-400 гривень – уже наступного місяця. Неприйняття важливих соціальних рішень спричинить проблеми у медичному фінансуванні пільгових категорій населення – постраждають інваліди війни, ветерани війни, ліквідатори аварії на ЧАЕС, хворі на цукровий діабет, хворобу Паркінсона тощо. «Затягнуть пояси» денні стаціонари через брак коштів у закупівлі амбулаторних медикаментів. Крім того, як відомо, Київ разом із Вінницькою, Донецькою, Дніпропетровською областями знаходиться в стадії реформування медичної галузі – це передусім створення центрів первинної медичної санітарної допомоги й консультативно-діагностичних центрів. Цей процес просто може загальмуватися, якщо Київрада не зможе працювати. Як наслідок, незахищені верстви населення не отримають належну допомогу в муніципальних закладах”. – підкреслив медік.

Головний лікар Київського міського центру здоров’я Отто Стойка вважає, що сесію Київради необхідно провести якомога швидше.

“На нараді в профільному відомстві медичним працівникам озвучили цифру 29 мільйонів, які начебто повинні піти на виплату зарплат по нашій галузі. Наскільки я знаю, через блокування роботи Київради ці кошти так і не надійшли. До своєї заробітної плати ми отримуємо від міста надбавки – в нас це 20% до нарахованого заробітку, а також оздоровчі путівки, відпускні тощо. Ці питання й так вирішувалися нелегко, а в умовах, коли заблоковано роботу Київради, – тим паче. Наразі як керівництво профільного відомства, так і головні лікарі медичних закладів заклопотані ситуацією, що склалася. Багато медпрацівників взяли на себе подвійні обов`язки через відпустки колег – і при цьому ніхто навіть не знає, чи оцінять його працю!” – зазначив лікар.