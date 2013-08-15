Свобода каже, що Зеленбуд незаконно дозволив вирубку дерев біля зоопарку

Свобода каже, що дерева у задовільному стані/

Фото з Facebook Ігоря Луценка

ВО “Свобода” звинувачує комунальне підприємство “Зеленбуд” у незаконній видачі дозволу на вирубування дерев під будівництво житлової багатоповерхівки біля Київського зоопарку за адресою вул. Шулявська, 32.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив представник ВО “Свобода” Юрій Левченко.

Вирубка дерев у Києві заборонена законом

“Представники компанії, якій належить ця ділянка, показують рішення “Зеленбуду”, за яким вони начебто мають право вирубувати ці дерева. Але в цьому рішення прописаний стан цих дерев, і більшість з них в задовільному стані”, - заявив Левченко.

Він додав, що за діючим законом про мораторій на вирубування зелених насаджень у Києві вирубувати дерева заборонено, крім випадків, коли це здійснюється задля соціальних потреб.

“Тобто” “Зеленбуд”, якщо він видає такий дозвіл, напряму порушує закон України. До того ж це прибудинкова територія прилеглого будинку і фактично тут будувати заборонено”, - зазначив Левченко.

“Свободівець” продемонстрував документи, в яких зазначається, що на даній території буде побудований багатоповерховий житловий будинок із вбудованими прибудинковими офісними приміщеннями та підземним паркінгом. Також згідно з документами забудовник - компанія “Укрпромпроект”, сплативши відшкодування місту, має право вирубати 16 дерев, а 18 — залишити на цій території.

Разом з тим, за словами активістів, забудовник вирубав навіть більше дерев, ніж йому дозволив “Зеленбуд”. Крім того, активісти і місцеві жителі підтвердили, що з 9.30 ранку представники компанії “Зеленбуд” почали вирубувати дерева.

Своєю чергою, представники “Зеленбуду” запевняють, що вирубують дерева законно.

“Вирубка дерев законна. Вона здійснювалась на підставі документу про початок виконання робіт. Крім того, в нас є акти обстеження і квитанція про сплату відшкодування місту про вирубку дерев в розмірі 32,5 тис. грн”, - сказав журналістам представник “Зеленбуду” Шевченківського району міста Києва Петро Миклуха.

За словами активістів, сьогодні за їхнім викликом приїжджала міліція і пообіцяла відкрити провадження, а поки буде здійснюватись перевірка, усі роботи припиняться.

Представники компанії-забудовника відмовились коментувати цю ситуацію журналістам.

У даний час всі роботи на території ділянки за адресою вул. Шулявська, 32 з вирубування дерев припинені, але техніка залишається.